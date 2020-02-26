|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ НАХОДЯЩЕГОСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИМУЩЕСТВА
16:44 26.02.2020
Постановлением Совета министров № 115 от 25 февраля 2020 г. утверждено Положение о порядке финансирования расходов по оценке стоимости имущества, находящегося в республиканской собственности, за счет средств республиканского бюджета.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, финансирование расходов по оценке стоимости имущества, находящегося в республиканской собственности, будет производиться в пределах средств, предусмотренных Государственному комитету по имуществу (Госкомимущество) на имущественные отношения, картографию и геодезию.
За счет средств республиканского бюджета будет производиться оценка:
имущества, находящегося в республиканской собственности, по решениям или поручениям президента либо правительства Республики Беларусь;
принадлежащих Республике Беларусь акций, держателем которых является Госкомимущество, долей в уставных фондах хозяйственных обществ (товариществ), участником которых от имени государства выступает Госкомимущество, при определении их рыночной стоимости для установления в соответствии с законодательством начальной цены продажи, цены продажи этих акций (долей в уставных фондах).
Заказчиком оценки данного имущества выступает Госкомимущество, которое заключает соответствующие гражданско-правовые договоры с исполнителями оценки.
Оплата услуг по проведению оценки будет осуществляться Госкомимуществом в установленном порядке.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2020
Курсы в банках
на 26.02.2020
Конвертация в банках
на 26.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте