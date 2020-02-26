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ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ НАХОДЯЩЕГОСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИМУЩЕСТВА
16:44 26.02.2020

Постановлением Совета министров № 115 от 25 февраля 2020 г. утверждено Положение о порядке финансирования расходов по оценке стоимости имущества, находящегося в республиканской собственности, за счет средств республиканского бюджета.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, финансирование расходов по оценке стоимости имущества, находящегося в республиканской собственности, будет производиться в пределах средств, предусмотренных Государственному комитету по имуществу (Госкомимущество) на имущественные отношения, картографию и геодезию.

За счет средств республиканского бюджета будет производиться оценка:

имущества, находящегося в республиканской собственности, по решениям или поручениям президента либо правительства Республики Беларусь;

принадлежащих Республике Беларусь акций, держателем которых является Госкомимущество, долей в уставных фондах хозяйственных обществ (товариществ), участником которых от имени государства выступает Госкомимущество, при определении их рыночной стоимости для установления в соответствии с законодательством начальной цены продажи, цены продажи этих акций (долей в уставных фондах).

Заказчиком оценки данного имущества выступает Госкомимущество, которое заключает соответствующие гражданско-правовые договоры с исполнителями оценки.

Оплата услуг по проведению оценки будет осуществляться Госкомимуществом в установленном порядке.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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