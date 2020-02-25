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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВНЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНТРАНСА ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПОРЯДКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА АВТОПЕРЕВОЗКИ МОЖНО ДО 10 МАРТА
10:32 26.02.2020
Министерство транспорта и коммуникаций подготовило проект постановления «Об изменении постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30 ноября 2018 г. № 28 «О порядке распределения, выдачи и использования разрешений».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, документ подготовлен по результатам проведенных встреч представителей министерства с белорусскими международными автомобильными перевозчиками, а также с учетом поступивших обращений.
Проектом постановления предусматривается внесение изменений и дополнений в Инструкцию о порядке распределения, выдачи и использования разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь, по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок.
В частности, вводится требование о необходимости возврата автомобильным перевозчиком как распределяемых разрешений, так и не подлежащих распределению, в Транспортную инспекцию в течение 60 календарных дней с даты их выдачи, в случае невыполнения данного требования предусмотрены соответствующие меры.
Кроме того, предусматриваются соответствующие меры при утере разрешений, в случае возврата автомобильным перевозчиком разрешений, которые не были использованы либо при установлении фактического неиспользования разрешения, возвращенного использованным, возврата использованного разрешения, не заполненного в порядке, установленном уполномоченным органом иностранного государства, выдавшего данное разрешение, использование которого не подтверждено предоставлением копии международной товарно-транспортной накладной "CMR" по выполненной по такому разрешению перевозке, а также в случае передачи автомобильным перевозчиком выданного ему разрешения третьим лицам.
Предлагается учитывать правопреемство при реорганизации индивидуального предпринимателя в юридическое лицо.
Также вносится предложение о вычете количества АТС, на которые были распределены разрешения ЕКМТ без ограничений по проезду по территории Российской Федерации при распределении разовых разрешений Российской Федерации для выполнения международных автомобильных перевозок грузов в/из третьих стран и др.
Минтранс совместно с Министерством по налогам и сборам также рассматривает вопрос о внесении изменений в формулу распределения разрешений на основании сведений, представленных в налоговой отчетности, в том числе о выручке, а также возможность включения иных показателей (заработная плата, налогооблагаемая база и др.).
Высказать предложения по проекту постановления можно до 10 марта 2020 года включительно, направив письмо на электронный адрес: .
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