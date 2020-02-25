МИНСК, 25 февраля /ЭКОПРЕСС/. Александр Лукашенко 25 февраля подписал указ № 70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в целях наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции и загрузки производственных мощностей Витебскому облисполкому предоставлено право по согласованию с Советом министров формировать сырьевые зоны и агропромышленные объединения с участием организаций, осуществляющих деятельность по переработке и производству сельскохозяйственной продукции.

Организации, включенные в сырьевую зону, будут проводить единую производственную, финансовую учетную политику.

В указе также предусмотрены механизмы урегулирования финансовых отношений между субъектами хозяйствования Витебской области (реструктуризация обязательств между предприятиями и их кредиторами).

Кроме того, документ содержит ряд мер, направленных на закрепление кадров на селе, в том числе поддержку молодых специалистов.