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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАН УКАЗ О РАЗВИТИИ АПК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
16:51 25.02.2020
МИНСК, 25 февраля /ЭКОПРЕСС/. Александр Лукашенко 25 февраля подписал указ № 70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в целях наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции и загрузки производственных мощностей Витебскому облисполкому предоставлено право по согласованию с Советом министров формировать сырьевые зоны и агропромышленные объединения с участием организаций, осуществляющих деятельность по переработке и производству сельскохозяйственной продукции.
Организации, включенные в сырьевую зону, будут проводить единую производственную, финансовую учетную политику.
В указе также предусмотрены механизмы урегулирования финансовых отношений между субъектами хозяйствования Витебской области (реструктуризация обязательств между предприятиями и их кредиторами).
Кроме того, документ содержит ряд мер, направленных на закрепление кадров на селе, в том числе поддержку молодых специалистов.
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