Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 5 от 20 января 2020 г. внесены изменения в перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, перечень дополнен пунктом, разрешающим подросткам от 14 до 16 лет участие в мероприятиях модельной деятельности.

Туда относятся кастинг, позирование, фото-, видеосъемка, дефиле, примерка, репетиция, демонстрация, предпоказ и показ одежды (причесок, аксессуаров и другого), а также эксперименты по созданию новых моделей одежды (моделей причесок, аксессуаров).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.