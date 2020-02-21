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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПОДРОСТКАМ ОТ 14 ДО 16 ЛЕТ РАЗРЕШЕНО ЗАНИМАТЬСЯ МОДЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
12:05 24.02.2020
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 5 от 20 января 2020 г. внесены изменения в перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, перечень дополнен пунктом, разрешающим подросткам от 14 до 16 лет участие в мероприятиях модельной деятельности.
Туда относятся кастинг, позирование, фото-, видеосъемка, дефиле, примерка, репетиция, демонстрация, предпоказ и показ одежды (причесок, аксессуаров и другого), а также эксперименты по созданию новых моделей одежды (моделей причесок, аксессуаров).
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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