Решением Гомельского областного Совета депутатов № 111 от 06.09.2019 с 1 января 2020 года снижен с 2,5 до 2 коэффициент к ставкам налога на недвижимость и земельного налога для организаций, имеющих объекты налогообложения указанными налогами на территории области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по региону, решением Гомельского областного Совета депутатов № 137 от 27.12.2019 в два раза уменьшены ставки налога на недвижимость и земельного налога по объектам налогообложения указанными налогами, расположенным на территории Гомельской области: организациям, оказывающим бытовые услуги населению в сельской местности и имеющим сеть (два и более) сельских комплексных приемных пунктов по приему заказов на оказание бытовых услуг; районным организациям, осуществляющим агротехническое обслуживание сельского хозяйства.

Следует отметить, что льготы, установленные решением № 137, применялись и ранее на основании соответствующих решений районных Советов депутатов. Категории плательщиков, имеющих право на льготу - не изменились. Это по-прежнему организации бытового обслуживания, оказывающие услуги в сельской местности, и организации райагросервисов.