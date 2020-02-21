|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ УМЕНЬШЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К СТАВКАМ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА 2020 ГОД
15:15 21.02.2020
Решением Гомельского областного Совета депутатов № 111 от 06.09.2019 с 1 января 2020 года снижен с 2,5 до 2 коэффициент к ставкам налога на недвижимость и земельного налога для организаций, имеющих объекты налогообложения указанными налогами на территории области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по региону, решением Гомельского областного Совета депутатов № 137 от 27.12.2019 в два раза уменьшены ставки налога на недвижимость и земельного налога по объектам налогообложения указанными налогами, расположенным на территории Гомельской области: организациям, оказывающим бытовые услуги населению в сельской местности и имеющим сеть (два и более) сельских комплексных приемных пунктов по приему заказов на оказание бытовых услуг; районным организациям, осуществляющим агротехническое обслуживание сельского хозяйства.
Следует отметить, что льготы, установленные решением № 137, применялись и ранее на основании соответствующих решений районных Советов депутатов. Категории плательщиков, имеющих право на льготу - не изменились. Это по-прежнему организации бытового обслуживания, оказывающие услуги в сельской местности, и организации райагросервисов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 21.02.2020
Курсы в банках
на 21.02.2020
Конвертация в банках
на 21.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте