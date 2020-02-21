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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
14:07 21.02.2020
Совет министров постановлением № 102 от 20 февраля 2020 года утвердил Положение о контроле радиоактивного загрязнения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом определены цели, задачи, принципы и требования к организации и осуществлению контроля радиоактивного загрязнения в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, порядок функционирования системы контроля радиоактивного загрязнения, взаимодействия субъектов, входящих в ее состав, и представления информации о результатах контроля радиоактивного загрязнения.
Постановление принято на основании Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385-З ”О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС“ и вступает в силу с 24 февраля 2020 г.
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