На общественное обсуждение вынесен проект указа «О запрете предоставления вознаграждений за продвижение социально значимых товаров».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом предусматривается введение запрета на предоставление поставщиками социально значимых товаров любых видов вознаграждений за продвижение этих товаров в случае введения государственного ценового регулирования на такие товары.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 февраля по 2 марта 2020 г.