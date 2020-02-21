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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА О ЗАПРЕТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ МОЖНО ДО 2 МАРТА
13:06 21.02.2020
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О запрете предоставления вознаграждений за продвижение социально значимых товаров».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом предусматривается введение запрета на предоставление поставщиками социально значимых товаров любых видов вознаграждений за продвижение этих товаров в случае введения государственного ценового регулирования на такие товары.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 февраля по 2 марта 2020 г.
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