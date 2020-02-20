Министерства, концерны и местные исполнительные органы власти должны обеспечить в 2020 году закупку подчиненными предприятиями 3462,4 тыс. тонн производимого в стране цемента. Об этом говорится в постановлении Совмина № 99 от 19 февраля 2020 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Решение принято «в целях обеспечения в 2020 году эффективной загрузки субъектов отечественного строительного комплекса, производственных мощностей организаций цементной промышленности, увеличения использования цемента при строительстве объектов транспортной инфраструктуры».

Республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным правительству, облисполкомам, Минскому горисполкому необходимо обеспечить в 10-дневный срок заключение подчиненными (входящими в состав (систему) организациями с организациями-изготовителями договоров поставки цемента в утвержденных объемах, предусмотрев равномерную его выборку в течение 2020 года.

Минтранс и Мингорисполком должны выкупить дополнительно еще 402,4 тыс. цемента под строительство и ремонт транспортной инфраструктуры (дорог).