Постановлением Совета министров № 98 от 19 февраля 2020 г. утверждено Положение о порядке расчета и возмещения в местный бюджет средств, затраченных государством на обучение.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом регулируется порядок расчета и возмещения в местный бюджет средств, затраченных государством на обучение лиц в государственном учреждении образования «Центр «Национальная школа красоты» по образовательной программе профессиональной подготовки рабочих (служащих) по профессии «Модель», а также устанавливаются категории лиц, которые освобождаются от такого возмещения.

Возмещение затраченных средств будет производиться обучающимися (законными представителями несовершеннолетних обучающихся), осваивающими образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих) по профессии «Модель» в Национальной школе красоты, в случае досрочного расторжения по инициативе обучающегося договора о профессиональной подготовке рабочего (служащего) за счет средств местного бюджета, а также лицами, освоившими данную программу за счет средств бюджета Минска, в случае отказа от заключения модельного контракта пропорционально периоду обучения.

В частности, от возмещения затраченных средств освобождаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет, потерявшие последнего из родителей в период обучения; лица, имеющие одного из родителей либо мужа (жену) инвалида I или II группы или ребенка-инвалида; беременные женщины, обучающиеся (лица, освоившие образовательную программу), имеющие ребенка в возрасте до трех лет на дату уведомления о досрочном расторжении договора о профессиональной подготовке рабочего (служащего) за счет средств местного бюджета, и др.

При принятии решения о возмещении затраченных средств Национальная школа красоты в месячный срок со дня получения письменного уведомления будет производить расчет размера средств, подлежащих возмещению в бюджет Минска.

Размер затраченных средств будет определяться путем умножения стоимости обучения одного обучающегося за один месяц в базовых величинах на количество полных месяцев обучения.

Документом также утверждено Положение о модельной деятельности, которым устанавливаются правила, регулирующие подбор, обучение, трудоустройство моделей, в том числе участие несовершеннолетних моделей в мероприятиях модельной деятельности, модельной стажировке и иные вопросы модельной деятельности.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.