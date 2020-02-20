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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ УТВЕРДИЛО РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖОТРАСЛЕВЫМ НОРМАМ ТРУДА
15:18 20.02.2020

Приказом Министерства труда и социальной защиты №12 от 06.02.2020 утверждены Рекомендации по межотраслевым нормам труда на работы по техническому обслуживанию административных, общественных зданий, сооружений, санитарному содержанию помещений административных, общественных и производственных зданий, прилегающей к зданиям территории.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, указанные нормы труда предназначены для определения и обоснования штатной численности рабочих, осуществляющих техническое обслуживание административных, общественных зданий и сооружений, инженерных систем; занятых санитарным содержанием помещений административных, общественных и производственных зданий, прилегающей к зданиям территории.

Данные нормы труда позволят при формировании штатных расписаний обеспечивать равномерную нагрузку работников, оптимизировать их численность за счет перераспределения в зависимости от плановых работ и текущих задач.

Нормы труда носят межотраслевой характер, могут применяться как бюджетными организациями, так и субъектами реального сектора экономики различных видов экономической деятельности.

Отличительные особенности от ранее действующих норм труда:

нормы труда являются более прогрессивными по отношению к ранее действующим межотраслевым нормам труда (организационно-технические условия выполнения работ предусматривают использование современного оборудования и технологий, средств малой механизации);

нормативные таблицы сформированы по группам работ (это позволит исключить из расчета работы, выполняемые сторонними организациями и более точно определять численность рабочих в зависимости от установленных для разных помещений и территорий видов выполняемых работ и их периодичности);

упрощен порядок расчета нормативной численности уборщиков помещений и территорий (исключены расчет коэффициента заставленности при уборке помещений и определение количества дней с жидкими и твердыми осадками при уборке территории);

по отношению к ранее действующим нормам уменьшены нормативные значения на уборку помещений вручную (в частности, на уборку служебных помещений, коридоров, лестниц и санузлов нормы уменьшены на 7-30%);

расширена сфера применения норм труда (введены нормы труда на механизированную уборку помещений и территории, таких как мытье полов при помощи поломоечной машины, мытье полов и стен при помощи централизованной системы мойки аппаратами высокого давления, подметание территории и очистка от уплотненного снега с помощью тротуароуборочной машины, снегоуборщика, мини-трактора).

Нормы труда будут применяться вместо следующих норм и нормативов:

«Межотраслевые нормы труда на уборку производственных помещений» (утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.06.2003 № 79);

«Межотраслевые нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием зданий, сооружений и ремонтом оборудования» (утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19.12.2014 № 104).

Подготовлен проект постановления Министерства труда и социальной защиты о признании утратившими силу постановлений Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.06.2003 № 79 и от 19.12.2014 № 104.
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