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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РУП «БРЕСТАВТОДОР» БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО МОСТА НА БЕЛОРУССКОГО-ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ
11:56 20.02.2020
РУП «Бреставтодор» определено компетентным органом, ответственным за реализацию соглашения о строительстве нового автодорожного пограничного мостового объекта через реку Западный Буг на пограничном автодорожном переходе Домачево – Словатичи на белорусско-польской государственной границе, с белорусской стороны. Об этом говорится в постановлении Совмина №97 от 18 февраля 2020 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, Министерству иностранных дел необходимо информировать в установленном порядке польскую сторону об определении компетентного органа, ответственного за реализацию соглашения.
СПРАВКА: Соглашение о строительстве нового автодорожного пограничного моста через реку Западный Буг на пограничном автодорожном переходе Домачево — Словатичи на белорусско-польской госгранице подписано 27 июня 2019 года.
Длина моста составит 208,8 м. Его планируют построить за 1 год и 10 месяцев. Новый мост позволит проезжать автомобилям с любой грузоподъемностью. Ориентировочная стоимость с учетом продолжительности выполнения работ составит порядка 28 млн белорусских рублей. При этом польская сторона инвестирует для этого проекта 27 млн злотых.
Новый мостовой переход позволит: обеспечить круглосуточную беспрерывную работу республиканской автомобильной дороги Р-94 Брест – граница Республики Польша (Домачево) и пограничного перехода «Домачево», что в свою очередь снизит нагрузку на пограничных переходах «Варшавский мост», «Козловичи»; снизить транспортные и внетранспортные запреты.
Кроме того, повысится скорость движения и обеспечены безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов. Мост также будет способствовать развитию региона, в том числе в сфере туризма и транзита грузоперевозок.
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