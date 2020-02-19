ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


РУП «БРЕСТАВТОДОР» БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО МОСТА НА БЕЛОРУССКОГО-ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ
11:56 20.02.2020

РУП «Бреставтодор» определено компетентным органом, ответственным за реализацию соглашения о строительстве нового автодорожного пограничного мостового объекта через реку Западный Буг на пограничном автодорожном переходе Домачево – Словатичи на белорусско-польской государственной границе, с белорусской стороны. Об этом говорится в постановлении Совмина №97 от 18 февраля 2020 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, Министерству иностранных дел необходимо информировать в установленном порядке польскую сторону об определении компетентного органа, ответственного за реализацию соглашения.

СПРАВКА: Соглашение о строительстве нового автодорожного пограничного моста через реку Западный Буг на пограничном автодорожном переходе Домачево — Словатичи на белорусско-польской госгранице подписано 27 июня 2019 года.

Длина моста составит 208,8 м. Его планируют построить за 1 год и 10 месяцев. Новый мост позволит проезжать автомобилям с любой грузоподъемностью. Ориентировочная стоимость с учетом продолжительности выполнения работ составит порядка 28 млн белорусских рублей. При этом польская сторона инвестирует для этого проекта 27 млн злотых.

Новый мостовой переход позволит: обеспечить круглосуточную беспрерывную работу республиканской автомобильной дороги Р-94 Брест – граница Республики Польша (Домачево) и пограничного перехода «Домачево», что в свою очередь снизит нагрузку на пограничных переходах «Варшавский мост», «Козловичи»; снизить транспортные и внетранспортные запреты.

Кроме того, повысится скорость движения и обеспечены безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов. Мост также будет способствовать развитию региона, в том числе в сфере туризма и транзита грузоперевозок.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2020
валюта курс
EUR 2.3805
USD 2.2040
RUB 3.4638
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3805 -0.0053
USD 2.2040 +0.001
RUB 3.4638 +0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3770 2.3810
USD 2.2030 2.2060
RUB 3.4570 3.4660
подробнее

Конвертация в банках
на 20.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0770 1.0820
EUR/RUB 68.5000 69.1000
USD/RUB 63.6000 63.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте