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МАРТ ПОВЫСИЛО ТАРИФ НА ТРАНЗИТ НЕФТИ ПО МАРШРУТУ «УНЕЧА-ПОЛОЦК-НЕВЕЛЬ»

10:10 20.02.2020 Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 13 от 10 февраля 2020 года повышен тариф на транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, по отдельному маршрутному направлению «Унеча (Высокое)-Полоцк-Невель» тариф повышен до 203,8 российского рубля за одну тонну (ранее - 191,2 российского рубля). Документ вступает в силу после официального опубликования.