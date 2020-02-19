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МАРТ ПОВЫСИЛО ТАРИФ НА ТРАНЗИТ НЕФТИ ПО МАРШРУТУ «УНЕЧА-ПОЛОЦК-НЕВЕЛЬ»
10:10 20.02.2020
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 13 от 10 февраля 2020 года повышен тариф на транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, по отдельному маршрутному направлению «Унеча (Высокое)-Полоцк-Невель» тариф повышен до 203,8 российского рубля за одну тонну (ранее - 191,2 российского рубля).
Документ вступает в силу после официального опубликования.
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