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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
16:58 19.02.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О порядке установления норм расхода топлива для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования».
Организатор общественного обсуждения проекта постановления – Государственный комитет по стандартизации.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 по 29 февраля 2020 г.
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