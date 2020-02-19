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ПРОЕКТ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

16:58 19.02.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О порядке установления норм расхода топлива для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования». Организатор общественного обсуждения проекта постановления – Государственный комитет по стандартизации. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 по 29 февраля 2020 г.