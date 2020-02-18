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СОВМИН ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ БЕЛАРУСИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЕАЭС
13:58 19.02.2020
Постановлением правительства Беларуси № 95 от 17 февраля 2020 г. утверждено Положение о заказчике работ по созданию, развитию и эксплуатации национального сегмента Республики Беларусь интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом регулируются отношения, связанные с осуществлением деятельности по созданию, развитию и эксплуатации национального сегмента Республики Беларусь интегрированной информационной системы ЕАЭС, осуществляемой заказчиком.
Согласно постановлению, финансирование работ по сопровождению, модернизации и техническому обслуживанию национального сегмента Республики Беларусь интегрированной информационной системы ЕАЭС, выполнение которых обеспечивается (организуется) их заказчиком, осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на содержание Министерства связи и информатизации, и иных средств, не запрещенных законодательством.
Документ принят в соответствии с указом от 18 сентября 2019 г. № 350 ”Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет“ и вступает в силу после его официального опубликования.
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