ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ СИСТЕМАТИЗИРУЮТ ПРОЦЕДУРУ ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
10:59 19.02.2020

Александр Лукашенко 18 февраля подписал указ № 58 "Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом закреплен ряд новых норм, которые позволят систематизировать процедуру формирования студенческих отрядов, повысят эффективность их деятельности, усилят организационную и методическую поддержку студотрядовского движения со стороны заинтересованных органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов.

В частности, в указе конкретизировано понятие "студенческий отряд", определяется возраст молодых граждан, которые могут осуществлять трудовую деятельность в составе студотрядов - от 14 до 31 года. Закрепляется возможность совмещать учебную и производственную практики с работой в студенческом отряде при условии ее соответствия специальности обучающегося.

Студенческим отрядам также предоставляется право осуществлять деятельность круглогодично, если она не препятствует образовательному процессу.

Кроме того, предусматривается наделение ЦК ОО "БРСМ" правом последующего распределения между направляющими организациями средств, поступивших на его расчетный счет в результате освобождения принимающих студенческие отряды организаций от уплаты обязательных страховых взносов (пенсионное страхование).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2020
валюта курс
EUR 2.3858
USD 2.2030
RUB 3.4542
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3858 +0.008
USD 2.2030 +0.0086
RUB 3.4542 -0.0128
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3800 2.3840
USD 2.2040 2.2080
RUB 3.4560 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 19.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0780 1.0820
EUR/RUB 68.7000 69.1500
USD/RUB 63.7000 64.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте