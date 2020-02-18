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МИНТРАНС БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАЛ ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ
14:55 18.02.2020
Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 1 от 6 февраля 2020 г. скорректирован порядок распределения, выдачи и использования разрешений.
«Постановлением предусматривается снижение минимального порога выручки автомобильного перевозчика от деятельности по выполнению международных автомобильных перевозок грузов в расчете на одно грузовое автомобильное транспортное средство, используемое для выполнения международных автомобильных перевозок грузов, за отчетный период, предшествующий периоду распределения разрешений, с 40% до 10% среднего значения выручки на одно грузовое автомобильное транспортное средство всех перевозчиков, участвующих в распределении двусторонних и (или) транзитных разрешений», - говорится в сообщении министерства.
В нем также уточняется, что обязательная юридическая экспертиза постановления проведена Министерством юстиции.
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