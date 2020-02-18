|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РАСПРЕДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА НА 2020 ГОД В РАЗМЕРЕ 82,7 МЛН РУБЛЕЙ
13:35 18.02.2020
Постановлением Совмина № 93 от 15 февраля 2020 года определены распорядители средств республиканского централизованного инновационного фонда, направляемых на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в 2020 году, а также объемы этих средств.
В соответствии с документом в перечень распорядителей средств, направляемых на создание новой продукции и технологий, включены: Национальная академия наук (Br45 122 156), Министерство промышленности (Br13 750 000), Министерство здравоохранения (Br8 275 648), Государственный комитет по стандартизации (Br3 130 000), Министерство архитектуры и строительства (Br2 631 000), Министерство образования (Br1 478 397), Министерство обороны (Br3 247 538) и др.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, общая сумма средств республиканского централизованного инновационного фонда составила Br82 731 981.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2020
Курсы в банках
на 18.02.2020
Конвертация в банках
на 18.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте