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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАН УКАЗ О ПРИЗЫВЕ НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ФЕВРАЛЕ-МАЕ 2020 ГОДА
10:21 18.02.2020
Александр Лукашенко 17 февраля подписал указ № 55 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом предусматривается призвать в феврале-мае 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
«Выполнение указа позволит обеспечить потребности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в военнослужащих срочной службы и службы в резерве», - говорится в комментарии к документу
Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы.
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