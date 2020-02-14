ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДПИСАН УКАЗ О ПРИЗЫВЕ НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ФЕВРАЛЕ-МАЕ 2020 ГОДА
10:21 18.02.2020

Александр Лукашенко 17 февраля подписал указ № 55 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом предусматривается призвать в феврале-мае 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

«Выполнение указа позволит обеспечить потребности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в военнослужащих срочной службы и службы в резерве», - говорится в комментарии к документу

Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2020
валюта курс
EUR 2.3830
USD 2.1986
RUB 3.4651
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3830 -0.0101
USD 2.1986 -0.0015
RUB 3.4651 +0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3790 2.3850
USD 2.1960 2.2020
RUB 3.4520 3.4640
подробнее

Конвертация в банках
на 18.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0810 1.0850
EUR/RUB 68.7000 69.1000
USD/RUB 63.4500 63.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте