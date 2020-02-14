Совет Министров постановлением № 87 от 14 февраля 2020 года согласовал ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ выдачу в 2020 году кредитов в иностранной валюте (долларах США) на финансирование строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта местных автомобильных дорог на общую сумму, не превышающую 82 796 000 рублей в эквиваленте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ставка за пользование ими установлена в размере 3,29% годовых.

Согласно документу, ”Брестоблдорстрой“ будет выделено до 19 891 500 рублей; ”Витебскоблдорстрой“ – до 14 863 000 рублей; ”Гомельоблдорстрой“ – до 11 427 744 рублей; ”Гроднооблдорстрой“ – до 18 194 000 рублей; ”Минскоблдорстрой“ – до 3 395 500 рублей; ”Могилевоблдорстрой“ – до 15 024 256 рублей.

Документ принят в соответствии с указом от 29 августа 2017 г. № 307 ”О финансировании строительства дорог и Минского метрополитена“.