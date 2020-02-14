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ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ БЕЛАРУСИ «ДОСТОЙНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ-2030» МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 27 ФЕВРАЛЯ
13:47 17.02.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об утверждении Национальной стратегии Республики Беларусь «Достойное долголетие-2030».
Организатор общественного обсуждения – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 февраля 2020 г.
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