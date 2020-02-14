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ГОСКОМВОЕНПРОМ И ГТК ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

11:16 17.02.2020 Постановлением Государственного военно-промышленного комитета и Государственного таможенного комитета № 8/61 от 17 декабря 2019 г. внесены изменения в перечни специфических товаров (работ, услуг). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, изменения внесены с целью приведения кодов ТН ВЭД ЕАЭС в соответствие с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза; включения в перечень продукции военного назначения кодов ТН ВЭД ЕАЭС; унификации перечней специфических товаров (работ, услуг) с аналогичными списками товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, Российской Федерации в соответствии с частью второй статьи 4 соглашения между правительствами Беларуси и Российской Федерации о едином порядке экспортного контроля от 13 апреля 1999 года. Постановление вступило в силу 2 февраля 2020 года.