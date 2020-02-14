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МИНГОРИСПОЛКОМ ПРОИНДЕКСИРОВАЛ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ»
10:06 17.02.2020
Решением Мингорисполкома № 344 от 6 февраля 2020 года проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».
«Установить индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 г. для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» при их использовании гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные цели, в размере 14,733», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
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