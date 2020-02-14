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ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ УКАЗА ПО НАДЕЛЕНИЮ НОТАРИАТА ФУНКЦИЕЙ ПРОСТАВЛЕНИЯ АПОСТИЛЯ
16:19 14.02.2020
В Беларуси подготовлен проект указа по наделению нотариата полномочиями на проставление апостиля на официальных документах. Проект направлен Министерством юстиции в Администрацию президента. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский.
По словам министра, если проект будет поддержан главой государства, то в ведение нотариата передадут компетенцию по проставлению апостиля на документы абсолютного большинства государственных органов, за исключением сферы образования. Это позволит сэкономить время граждан, обращающихся за легализацией документа. Если указ будет принят, для проставления апостиля ехать в областной центр или столицу не понадобится, обратиться можно будет к любому нотариусу в своем районе. Такой подход обеспечит доступность этой достаточно востребованной услуги со стороны госорганов.
Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, апостиль проставляется на официальных документах, предназначенных для представления в учреждениях и организациях за пределами Беларуси. Благодаря апостилированию они приобретают юридическую силу на территории другого государства, где будут использоваться.
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