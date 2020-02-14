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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О СОВЕТЕ ПО ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ

15:10 14.02.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О Совете по иностранным инвестициям». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено создание Совета по иностранным инвестициям, который заменит действующий Консультативный совет по иностранным инвестициям при Совмине. Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики Республики Беларусь. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 27 февраля 2020 г.