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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О СОВЕТЕ ПО ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ
15:10 14.02.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О Совете по иностранным инвестициям».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено создание Совета по иностранным инвестициям, который заменит действующий Консультативный совет по иностранным инвестициям при Совмине.
Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 27 февраля 2020 г.
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