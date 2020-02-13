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ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТА МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 23 ФЕВРАЛЯ
16:30 13.02.2020

На общественное обсуждение вынесен проект решения Могилевского областного Совета депутатов, предполагающий расширение перечня населенных пунктов региона, на которые будет распространяться действие указа от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, это будет способствовать стимулированию деловой активности, развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности.

Организатор общественного обсуждения – Могилевский областной Совет депутатов.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 13 по 23 февраля 2020 г.
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