С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в постановление Совета министров № 1145 от 23 ноября 2013 г., которым утверждены нотариальные тарифы за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусами.

Благодаря им, ряд нотариальных действий и услуг нотариуса стал дешевле.

Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, тариф за удостоверение у нотариуса договора отчуждения (купли-продажи, мены, дарения) транспортного средства гражданам, которые не являются между собой родственниками, снижен с 5 до 3 базовых величин. При этом необходимо отметить, что заключение договора отчуждения транспортного средства у нотариуса дает определенные преимущества, так как нотариус не только поможет правильно составить проект договора, выявить волеизъявление участников, но также разъяснит последствия сделки, что позволит избежать возможных негативных последствий в будущем.

Кроме того, до 50% базовой величины снижен нотариальный тариф за оформление документов, необходимых для осуществления регистрационных действий, направление (передачу) их в республиканскую или территориальную организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Нотариальный тариф за получение нотариусом свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации и выдачу (направление) его лицу, чьи интересы по государственной регистрации представлял нотариус, уменьшен до 30% базовой величины. Таким образом, поручить нотариусу подать документы для государственной регистрации прав на недвижимое имущество в финансовом плане стало еще доступнее.

До 40% базовой величины уменьшен нотариальный тариф за представление нотариусом электронных документов для государственной регистрации некоммерческой организации, а для внесения изменений и (или) дополнений в устав некоммерческой организации тариф снижен до 15% базовой величины. Обращаем внимание, что указанная ставка на 10% базовой величины ниже ставки государственной пошлины за соответствующую государственную регистрацию при личном обращении в регистрирующий орган. Если документы о государственной регистрации нужны в бумажном варианте, нотариус вправе удостоверить форму внешнего представления электронных документов на бумажном носителе, при этом уплачивать нотариальный тариф заявителю не потребуется. Несколько же удостоверенных копий электронного документа о государственной регистрации на бумаге потребуют уплаты нотариального тарифа, который с 1 января 2020 г. снижен и составляет 1 базовую величину.

Расширен список лиц, которым при обращении к нотариусу предоставляются льготы. В постановление внесена новая льгота для лиц, которым назначена пенсия в Республике Беларусь (далее - пенсионеры), инвалидов I и II группы. Теперь они освобождены в размере 50% от установленного нотариального тарифа за удостоверение соглашений (договоров) о слиянии изолированных помещений, машино-мест в одно изолированное помещение, машино-место. Отдельно прописана возможность пользоваться льготами по оплате нотариального тарифа и в том случае, если от имени указанной категории лиц за совершением нотариального действия обращается представитель. В 2019 году более 142 тысяч граждан воспользовались правом на получение льгот при оплате нотариальных действий.

Другим важным изменением, касающимся нотариальной деятельности в Беларуси, стало внесение корректировок в постановление Совмина № 1737 от 28 декабря 2006 г. и утвержденный им перечень документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей. Теперь в случае имеющейся задолженности по кредитным договорам или по требованиям, вытекающим из жилищных правоотношений (услуги ЖКХ, плата за пользование жилым помещением и пр.), до обращения за совершением исполнительной надписи взыскатель (кредитор) должен известить должника о необходимости погашения такой задолженности и намерении обратиться за совершением исполнительной надписи к нотариусу. Отметим, что в обязанность взыскателя входит именно известить должника, а не просто направить ему извещение, которое должник может и не получить. Более того, обратиться за совершением исполнительной надписи взыскатель теперь может только если задолженность не погашена по истечении 7 дней с момента получения извещения должником, сократить этот срок взыскатель не может. Данная норма дает дополнительную гарантию прав должника, у которого появляется время погасить задолженность добровольно.

Документом учтены и права взыскателя. Так как способ направления извещения должнику законодательством не определен, взыскатель не ограничен в выборе. В частности, это может быть и SMS-рассылка, и информирование через личный кабинет, электронную почту, факс или более традиционное направление заказного письма.

Кроме того, в соответствии с внесенными в перечень изменениями обратиться за совершением исполнительных надписей в случае имеющейся задолженности по требованиям, основанным на кредитном договоре, ином договоре, содержащем существенные условия кредитного договора, неустойку (штраф, пеню), можно будет без личного обращения к нотариусу.

Белорусский нотариат подошел к совершению нотариальных действий, результатом которых будет являться электронный документ, и которые могут совершаться «дистанционно». Пока такая возможность предусмотрена только для совершения исполнительных надписей о взыскании задолженности по кредитам. Если практика покажет, что при таком порядке совершения нотариального действия законные права и интересы защищены не хуже, чем при традиционном, требующем во всех случаях личной явки клиента к нотариусу, этот опыт будет использован для корректировки общего порядка совершения нотариальных действий, при совершении которых нет необходимости устанавливать соответствие воли волеизъявлению.

За более подробной консультацией в отношении совершения нотариальных действий можно обратиться к нотариусу. Адреса нотариальных контор и нотариальных бюро, их контактные телефоны и актуальные графики работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».