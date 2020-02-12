Постановлением Совмина № 77 от 6 февраля 2020 г. уточнен порядок проведения обязательной юридической экспертизы технических нормативных правовых актов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, указанные корректировки обусловлены произошедшими в законодательстве изменениями, а также практикой проведения экспертиз.

Определен порядок, согласно которому ведомственным актом уполномоченного государственного органа (МЧС, Минобороны и некоторые иные) будет придаваться обязательная юридическая сила соответствующим СТБ и ТКП. Одновременно увеличен объем страниц технического акта, при котором допускается продление срока проведения экспертизы, с 50 до 100 страниц.

Кроме того, закреплен порядок направления посредством АИС НРПА извлечений из технических актов, содержащих информацию ограниченного распространения, для их официального опубликования.

Из перечня необходимых для проведения экспертизы документов исключена выписка из протокола (копия протокола) заседания коллегии либо выписка из решения коллегии (копия решения) нормотворческого органа.

В целях обеспечения полноты и комплексности проведения экспертизы технических актов, информационного массива эталонного банка данных предусмотрено одновременное направление принятого технического акта, а также того, в который вносятся изменения в случае, если этот акт ранее не проходил экспертизу.

Кроме того, постановлением внесен ряд иных изменений в постановления от 23 сентября 2006 г. № 1244 и от 15 мая 2018 г. № 353, направленных на совершенствование порядка проведения экспертизы нормативных и технических нормативных правовых актов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.