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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ-СРОЧНИКИ И РЕЗЕРВИСТЫ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЦИАЛЬНО ЗАСТРАХОВАНЫ - УКАЗ
12:17 11.02.2020
Александр Лукашенко 10 февраля подписал указ № 48 "О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, с 1 января 2020 года военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца.
Указом определяется порядок уплаты обязательных страховых взносов за периоды срочной военной службы, что позволит засчитывать такие периоды в страховой стаж, необходимый для определения права на трудовую пенсию.
Для граждан, прошедших срочную военную службу, службу в резерве, предусмотрены дополнительные льготы для подготовки к поступлению в учебные заведения, а также преимущественное право выбора места работы по специальности при распределении по завершении получения образования. Таким гражданам в год увольнения либо в год, следующий за годом увольнения, при наличии среднего балла в документе об образовании не ниже 6 баллов и по рекомендации воинских частей предоставлено право на обучение на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях, подготовительных курсах в государственных учреждениях среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.
Кроме того, введена норма о сохранении права пользования жилым помещением государственного жилищного фонда в общежитиях членами семьи военнослужащего на весь период срочной военной службы.
«Принятие данного указа позволит повысить социальную защиту лиц, призванных на срочную военную службу, службу в резерве», - говорится в комментарии к документу.
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