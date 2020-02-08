Александр Лукашенко 10 февраля подписал указ № 44 "Об инвестиционном проекте", который подготовлен по результатам его рабочей поездки в город Добруш Гомельской области и посещения филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом предусматриваются меры, направленные на реализацию инвестиционного проекта по организации производства картона, а также устанавливаются конкретные сроки его завершения: ввод в эксплуатацию комплекса в 2020 году, выход на проектную мощность - в 2022 году.