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УТВЕРЖДЕН РЕГЛАМЕНТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
17:23 10.02.2020

Постановлением Министерства внутренних дел № 296 от 1 ноября 2019 г. утвержден Регламент функционирования республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, регламентом определены:

вопросы функционирования республиканской системы мониторинга общественной безопасности;

структура системы мониторинга и требования, предъявляемые к ее элементам, функциональные возможности системы мониторинга;

механизм взаимодействия между техническим оператором системы мониторинга, оператором республиканского центра обработки данных (РЦОД), оператором единой республиканской сети передачи данных (ЕРСПД) и оператором аппаратного комплекса РЦОД, пользователями и абонентами системы мониторинга, а также иными лицами в процессе создания и функционирования системы мониторинга;

порядок эксплуатации программной платформы системы мониторинга и аппаратного комплекса РЦОД;

формы документов, используемых техническим оператором при организации подключения абонентов к системе мониторинга;

иные вопросы, связанные с функционированием системы мониторинга.

Применение Регламента осуществляется всеми субъектами системы мониторинга при реализации мероприятий по созданию и мониторингу функционирования системы мониторинга, управлению, развитию и технической эксплуатации программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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