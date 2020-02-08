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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН РЕГЛАМЕНТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
17:23 10.02.2020
Постановлением Министерства внутренних дел № 296 от 1 ноября 2019 г. утвержден Регламент функционирования республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, регламентом определены:
вопросы функционирования республиканской системы мониторинга общественной безопасности;
структура системы мониторинга и требования, предъявляемые к ее элементам, функциональные возможности системы мониторинга;
механизм взаимодействия между техническим оператором системы мониторинга, оператором республиканского центра обработки данных (РЦОД), оператором единой республиканской сети передачи данных (ЕРСПД) и оператором аппаратного комплекса РЦОД, пользователями и абонентами системы мониторинга, а также иными лицами в процессе создания и функционирования системы мониторинга;
порядок эксплуатации программной платформы системы мониторинга и аппаратного комплекса РЦОД;
формы документов, используемых техническим оператором при организации подключения абонентов к системе мониторинга;
иные вопросы, связанные с функционированием системы мониторинга.
Применение Регламента осуществляется всеми субъектами системы мониторинга при реализации мероприятий по созданию и мониторингу функционирования системы мониторинга, управлению, развитию и технической эксплуатации программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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