НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

УТВЕРЖДЕН РЕГЛАМЕНТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

17:23 10.02.2020 Постановлением Министерства внутренних дел № 296 от 1 ноября 2019 г. утвержден Регламент функционирования республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, регламентом определены: вопросы функционирования республиканской системы мониторинга общественной безопасности; структура системы мониторинга и требования, предъявляемые к ее элементам, функциональные возможности системы мониторинга; механизм взаимодействия между техническим оператором системы мониторинга, оператором республиканского центра обработки данных (РЦОД), оператором единой республиканской сети передачи данных (ЕРСПД) и оператором аппаратного комплекса РЦОД, пользователями и абонентами системы мониторинга, а также иными лицами в процессе создания и функционирования системы мониторинга; порядок эксплуатации программной платформы системы мониторинга и аппаратного комплекса РЦОД; формы документов, используемых техническим оператором при организации подключения абонентов к системе мониторинга; иные вопросы, связанные с функционированием системы мониторинга. Применение Регламента осуществляется всеми субъектами системы мониторинга при реализации мероприятий по созданию и мониторингу функционирования системы мониторинга, управлению, развитию и технической эксплуатации программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД. Постановление вступает в силу после официального опубликования.