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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДПОМОЩИ
14:22 10.02.2020

Постановлением Министерства здравоохранения № 2 от 4 января 2020 г. утверждена Инструкция о порядке организации деятельности службы скорой медицинской помощи.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определены структура, задачи и режимы функционирования, порядок деятельности службы скорой медицинской помощи (СМП), система управления службой СМП и ее взаимодействие с бригадами неотложной медицинской помощи амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения.

Действие Инструкции распространяется на государственные организации здравоохранения, оказывающие СМП.

Согласно документу, в структуру службы СМП входят станции (государственные организации здравоохранения в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 тысяч человек), подстанции (структурные подразделения станции СМП в районах города и в иных административно-территориальных единицах с численностью населения 50–100 тысяч человек), отделения (структурные подразделения государственной организации здравоохранения, оказывающей СМП), посты (организовываются в составе станции (подстанции, отделения) СМП как ее структурное подразделение по решению руководителя государственной организации здравоохранения).

На станциях (подстанциях, отделениях) СМП могут создаваться иные структурные подразделения.

Основными задачами службы СМП являются своевременное оказание СМП пациентам на основании клинических протоколов и методов оказания медицинской помощи, обеспечение непрерывности лечебно-диагностического процесса на этапе оказания СМП при взаимодействии с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, обеспечение постоянной готовности службы СМП к работе при возникновении чрезвычайных ситуаций и др.

Служба СМП функционирует в режиме повседневной деятельности, в режиме повышенной готовности, в чрезвычайном режиме.

В частности, поддержание постоянной готовности службы СМП к работе в режиме круглосуточной работы, повышенной готовности и в чрезвычайном режиме осуществляется путем обеспечения:

лекарственными и наркотическими средствами, психотропными веществами, этиловым спиртом, медицинской техникой, изделиями медицинского назначения бригад СМП;

станций (подстанций) СМП г. Минска, областных центров, городов областного подчинения, организации здравоохранения, оказывающей СМП, при наличии пациентов с гемофилией А и В, другими гемостазиопатиями лекарственными средствами, содержащими факторы свертывания крови;

станции (подстанции, отделения) лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения для оказания медицинской помощи пациентам, пострадавшим при массовых травмах и др.

Документом определен порядок поступления обращений, приема, регистрации и передачи вызовов бригадам СМП, а также установлены формы медицинских документов, такие как: журнал записи вызовов службы СМП; карта вызова бригады СМП; сопроводительный лист карты вызова бригады СМП; дневник работы службы СМП; журнал передачи информации о пациенте в организацию здравоохранения, оказывающую медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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