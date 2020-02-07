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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОВОДИТСЯ ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О БЛАНКАХ И ДОКУМЕНТАХ
13:32 10.02.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О бланках и документах, а также специальных материалах для защиты их от подделки».
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 10 по 20 февраля 2020 г. на электронный адрес .
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