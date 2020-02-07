На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О бланках и документах, а также специальных материалах для защиты их от подделки».

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 10 по 20 февраля 2020 г. на электронный адрес .