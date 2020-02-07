Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 6 от 30 января 2020 года установлены размеры надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения в 2020 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, размер надбавки за 1 кг молока сырого коровьего базисной жирности, закупаемого у населения и поставляемого организациям, осуществляющим переработку продукции сельского хозяйства для производства молочных продуктов, составит 0,07 рубля.

Надбавка за 1 кг молодняка крупного рогатого скота живым весом до 100 килограммов, закупаемого у населения организациями для выращивания, установлена в размере 0,7 рубля.

За закупаемую организациями потребительской кооперации шерсть овец будут доплачивать 5,40 рубля за 1 кг; за овец живым весом, закупаемых организациями, осуществляющими переработку мяса - 2,90 рубля.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.