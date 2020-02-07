На общественное обсуждение выносится подготовленный Министерством финансов проект постановления Совета министров «О бланках и документах, а также специальных материалах для защиты их от подделки».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, проект подготовлен в результате комплексной корректировки постановления Совета министров от 22 декабря 2001 г. № 1846 «О некоторых вопросах изготовления и использования бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также документов с определенной степенью защиты» (постановление № 1846).

Корректировка позволила:

уточнить перечень полиграфической продукции, которая является бланками ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также документами с определенной степенью защиты (далее – бланки и документы), в том числе исключить обязательное наличие на бланках и документах нумерации (идентификационного номера), нанесенной при их изготовлении;

устранить имеющуюся в постановлении № 1846 правовую неопределенность (например, уточнить порядок принятия решений об отнесении полиграфической продукции к бланкам и документам; исключить использование применительно к бланкам и документам термина «бланки строгой отчетности»);

по согласованию с Государственным комитетом судебных экспертиз исключить необходимость обязательного проведения до изготовления бланков и документов их экспертизы на соответствие требованиям, определенным Министерством финансов;

предоставить государственным органам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям право самостоятельно определять в своих локальных правовых актах порядок использования, учета, хранения, возврата и уничтожения выданных (реализованных) им бланков и документов, если такой порядок не установлен актами законодательства;

уточнить цели ведения Государственного реестра бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также документов с определенной степенью защиты (далее – Госреестр), его содержание и порядок регистрации бланков и документов в Госреестре;

дополнительно урегулировать некоторые вопросы, не урегулированные в постановлении № 1846 (например, установить общие требования к порядку производства, приобретения, использования, учета, хранения, перевозки и уничтожения специальных материалов для защиты от подделки бланков и документов);

устранить иные недостатки, имеющиеся в постановлении № 1846, с учетом правоприменительной практики и требований нормотворческой техники.

Замечания и предложения по проекту принимаются с 10 по 20 февраля в электронном виде на адрес электронной почты .