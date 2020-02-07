Безвозмездная передача госимущества в госсобственность не будет облагаться налогом. Это предусмотрено в указе № 503 от 31 декабря 2019 года, которым установлены отдельные налоговые льготы и преференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в целях упорядочения порядка налогообложения случаев безвозмездной передачи имущества (работ, услуг) Республике Беларусь пунктом 12 указа № 503 предусмотрено, что для целей налогообложения не признается реализацией безвозмездная передача имущества (работ, услуг) Республике Беларусь или ее административно-территориальным единицам в лице государственных органов и иных юридических лиц, переданных и принятых в соответствии с законодательством.

Такими законодательными актами являются указ от 4 июля 2012 года № 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом» – до 15 ноября 2019 года и указ от 10 мая 2019 года № 169 «О распоряжении государственным имуществом» – с 15 ноября 2019 года.

При соблюдении положений названных указов, предусматривающих передачу и (или) получение государственного имущества, в том числе при передаче в государственную собственность машин, оборудования, транспортных средств и иного движимого имущества, не относящегося к основным средствам у передающей стороны, плательщики вправе будут воспользоваться преференцией, установленной пунктом 12 указа, соответственно, такая безвозмездная передача не будет признаваться объектом налогообложения НДС.

Указанная норма распространяется на отношения, возникшие с 15 мая 2019 года.