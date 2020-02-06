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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНЫХ ПРИЗОВ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ
13:28 07.02.2020
Установлены размеры денежных призов спортсменам за высокие результаты на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх. Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал 6 февраля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, белорусские спортсмены, завоевавшие медали на XXXII летних Олимпийских играх и XVI летних Паралимпийских играх 2020 года, XXIV летних Дефлимпийских играх 2021 года, XXIV зимних Олимпийских играх и XIII зимних Паралимпийских играх 2022 года, XX зимних Дефлимпийских играх 2023 года, будут удостоены призов в денежной форме.
За золото на Олимпийских играх они получат денежный приз в размере 12 тысяч базовых величин, серебро - 6 тысяч базовых величин, бронзу - 4 тысячи базовых величин. Размер призовых за аналогичные награды на Паралимпийских и Дефлимпийских играх составит 4 тысячи, 2,4 тысячи и 1,6 тысячи базовых величин соответственно.
Тренерам и иным специалистам, принимавшим участие в спортивной подготовке олимпийцев, выплачиваются вознаграждения в размерах от 20% до 100% от стоимости их призов (в зависимости от степени участия).
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