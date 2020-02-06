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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДПИСАН УКАЗ О ТОПЛИВНЫХ КАРТАХ
10:50 07.02.2020

В Беларуси комплексно урегулированы отношения, возникающие в связи с эмиссией и обращением топливных карт. Соответствующий указ № 40 Александр Лукашенко подписал 6 февраля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в документе определяется понятие топливной карты, порядок ее выпуска в обращение и использования в Беларуси. Устанавливается, что такая карта может представлять собой пластиковую карту, виртуальный электронный номер, микрочип, QR-код, штрих-код и иное программно-техническое устройство.

Согласно указу, топливная карта законодательно выделена в отдельную категорию маркетинговых инструментов, не относящихся к электронным деньгам и не требующих управления со стороны банков или иных финансово-кредитных учреждений.

Использование топливных карт предусматривается для учета оплаты проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам, учета отпуска и оплаты нефтепродуктов, иных товаров (работ, услуг), необходимых для поддержания технически исправного состояния транспортного средства и его эксплуатации в пути следования, а также связанных с организацией перевозок, обеспечением питания и отдыха водителя.

Принятие указа позволит организовать и упорядочить работу резидентов - эмитентов топливных карт, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отпуск товаров (работ, услуг) на территории Беларуси с использованием таких карт.
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