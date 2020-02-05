Постановлением министерств обороны и здравоохранения № 1/1 от 3 января 2020 г. утверждена Инструкция об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью.

Инструкцией определены требования, которые предъявляются к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью, в соответствии с которыми проводится медицинское освидетельствование граждан:

при приписке к призывным участкам;

при призыве на военную службу, службу в резерве, а также на военные и специальные сборы из числа военнообязанных, состоящих в запасе Вооруженных Сил;

при поступлении: на военную службу по контракту в Вооруженные Силы; в учреждение образования «Минское суворовское военное училище»; в учреждения образования, а также на военные факультеты учреждений среднего специального образования и учреждений высшего образования, осуществляющие подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел;

направляемых для обучения в организации иностранных государств по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел;

военнослужащих: проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах; проходящих военную службу по призыву, службу в резерве; проходящих военные сборы; обучающихся в учреждениях образования, а также на военных факультетах учреждений среднего специального образования и учреждений высшего образования, в организациях иностранных государств, осуществляющих подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел; состоящих в запасе Вооруженных Сил.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, требования состоят из:

расписания болезней, которым предусмотрены требования к состоянию здоровья: граждан при приписке к призывным участкам и призыве на срочную военную службу, службу в резерве; военнослужащих, проходящих срочную военную службу, службу в резерве; военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, офицеров, проходящих военную службу по призыву;

показателей физического развития, перечня болезней и статей расписания болезней для граждан при приписке к призывным участкам, призыве на срочную военную службу, службу в резерве, поступлении на военную службу по контракту на должности, замещаемые солдатами, сержантами, старшинами, военнослужащих, проходящих срочную военную службу, службу в резерве;

показателей физического развития для граждан при отборе для прохождения военной службы и военнослужащих, проходящих военную службу с радиоактивными веществами, источниками ионизирующего излучения, компонентами ракетного топлива и иными высокотоксичными веществами, источниками электромагнитного поля в диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц и лазерного излучения;

показателей физического развития для граждан при отборе для обучения и прохождения военной службы и военнослужащих, проходящих военную службу по отдельным военно-учетным специальностям;

показателей физического развития для граждан при поступлении в военные учебные заведения и МСВУ.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.