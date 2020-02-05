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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГОССТАНДАРТ ВЫНЕС НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО СТРОЯЩИМСЯ ОБЪЕКТАМ
15:43 05.02.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 и от 30 сентября 2016 г. № 791».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предлагается внести уточнение в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым при повторной государственной экспертизе при необходимости внесения изменений в утвержденную проектную документацию по объектам, находящихся в стадии строительства, и внесения изменений в утвержденную документацию, вызывающих необходимость ее повторного утверждения, по объектам, не находящимся в стадии строительства менее двух лет после получения положительного заключения государственной экспертизы, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям проводится в отношении внесенных изменений, при этом предоставляются одинаковые наборы дополнительных документов, сведений, информации.
Организатор публичного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 5 по 16 февраля 2020 г.
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