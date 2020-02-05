Беларусь сделала еще один важный шаг на пути к реализации обязательств по Парижскому соглашению – в стране принят закон «Об охране и использовании торфяников».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, закон устанавливает правовые основы охраны торфяников, рационального (устойчивого) использования их ресурсов и направлен на сохранение болот; сохранение, восстановление биосферных функций болот; удовлетворение экономических и иных потребностей в этих ресурсах настоящего и будущих поколений; а также на реализацию прав граждан на благоприятную окружающую среду и природопользование, международных договоров Республики Беларусь в этой области.

В рамках Парижского соглашения Беларусь взяла на себя добровольные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов не менее чем на 35% к 2030 году, включая обязательства по повторному заболачиванию и восстановлению торфяников, которое повлечет за собой уменьшение выбросов CO2 в целом по стране. Новый закон будет способствовать выполнению этих обязательств, поскольку обеспечит сохранение естественных болот и накопленный в них углерод.

«В рамках проектов Международной технической помощи в Беларуси уже восстановлено около 60 000 га неэффективно осушенных болот. Сегодня наша страна по праву входит в число мировых лидеров по восстановлению болот. Мы уверены, что новый закон об охране торфяников поможет Беларуси в выполнении своих обязательств по Парижскому соглашению и позволит нам в тесном сотрудничестве с нашими партнерами внести значимый вклад в достижение устойчивости и эффективную борьбу с изменением климата на региональном, национальном и глобальном уровнях», – прокомментировал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык.

Принятию закона предшествовала масштабная работа. Первым шагом стала инвентаризация всех болот Беларуси, которая была проведена в рамках двух проектов ПРООН-ГЭФ – «Торфяники-2» и текущего проекта «Ветландс». Следующим этапом стала разработка Стратегии сохранения и рационального использования торфяников и Схемы распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 г., которые были приняты правительством Беларуси в 2015 г. Эта подготовительная работа позволила разработать закон, который впервые в мире комплексно устанавливает правовые основы охраны и устойчивого использования торфяников на уровне законодательного акта.

«ПРООН и наши партнеры в лице Минприроды и ГЭФ придают вопросам сохранения и устойчивого использования торфяников очень серьезное значение. На протяжении более 20 лет, начиная с 1999 года, ПРООН вместе с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и другими партнерами вели целенаправленную работу в области сохранения и устойчивого управления белорусскими водно-болотными угодьями, которые имеют международное значение. Было реализовано 6 крупномасштабных проектов, которые стали фундаментом для принятия Закона “Об охране и использовании торфяников”. Разработка закона стала уникальным для всего региона опытом по сохранению уязвимых природных экосистем, которым Беларусь может делиться на глобальном уровне. Мы уверены, что новый закон станет инновационным инструментом, который позволит Беларуси внести значительный вклад в эффективную борьбу с изменением климата на глобальном уровне», – прокомментировала постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева.

«При разработке нового закона и предшествующих ему документов учитывалось климатическое значение болот. Восстановление гидрологии болотной экосистемы позволяет ей выполнять одну из ее основных функций – климатическую, которая заключается в абсорбции CO2 из атмосферы и выделении кислорода в атмосферу. Масштабные работы по восстановлению нарушенных торфяников уже позволили сократить торфяные пожары, которые являются основным источником CO2 в Беларуси, и это очень сильно изменило ситуацию с выбросами в стране. Остается проблема использования торфяных почв в сельском хозяйстве, и это основной источник выделения CO2 с торфяников. Новый закон еще раз обращает внимание на то, что торфяные почвы должны использоваться исключительно для многолетних трав и только в исключительных случаях для распашки. Все эти меры должны повысить вклад торфяных болот в дело улучшения климата», – прокомментировал Александр Козулин, заведующий сектором международного сотрудничества НПЦ по биоресурсам НАН РБ, научный координатор проекта ПРООН-ГЭФ «Ветландс».