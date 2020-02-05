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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО КОЭФФИЦИЕНТ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
12:56 05.02.2020
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 2 от 28 января 2020 года установлен новый коэффициент изменения стоимости зданий и сооружений.
Согласно опубликованному Национальном правовом интернет-портале документу, коэффициент изменения стоимости капитальных строений (зданий и сооружений (их частей), в том числе жилых домов, садовых домиков, дач, жилых помещений (квартир, комнат), нежилых помещений, хозяйственных построек, гаражей, иных зданий и сооружений, включая незавершенные строительством, машино-мест, принадлежащих физическим лицам, на 1 января 2020 года установлен в размере 1,1207.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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