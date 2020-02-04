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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ БАД К ПИЩЕ СПОРТСМЕНОВ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
11:36 05.02.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, предметом правового регулирования которого являются порядок и условия проведения субъектами хозяйствования контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище и специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 февраля 2020 г.
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