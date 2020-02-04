На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, предметом правового регулирования которого являются порядок и условия проведения субъектами хозяйствования контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище и специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 февраля 2020 г.