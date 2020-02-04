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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ ВРЕМЕННОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМПОРТА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА
10:02 05.02.2020
В Беларуси вводится временное лицензирование импорта портландцемента из-за пределов ЕАЭС. Об этом говорится в постановлении Совмина №67 от 3 февраля 2020 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, разовые лицензии на импорт портландцемента, классифицируемого кодом 2523 29 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, выдает Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере и внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами-членами Союза аналогичных мер.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.
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