С 1 февраля 2020 года вступило в силу решение коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года № 124 «О таможенном декларировании товаров для личного пользования, которым предусмотрен новый бланк пассажирской таможенной декларации и порядок его заполнения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, бланк декларации размещен в разделе «Физическим лицам» на Едином интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь.

Напомним, что можно сократить время прохождения границы, воспользовавшись услугой электронного предварительного информирования (ЭПИ), которая позволяет физическим лицам заявить о перемещаемом товаре или транспортном средстве до фактического пересечения таможенной границы ЕАЭС, как при въезде, так и при выезде. В данном случае сведения о товарах и транспортных средствах необходимо внести, заполнив электронную форму в разделе «Предварительное электронное представление сведений физическими лицами» на Едином интернет-портале таможенных органов Беларуси. Рекомендуется форму отправлять до прибытия в пункт пропуска.

Таможенному декларированию подлежат: товары для личного пользования, перемещаемые в несопровождаемом багаже; товары, ввозимые в сопровождаемом багаже, если перемещающее их физическое лицо имеет несопровождаемый багаж; товары, в отношении которых установлены запреты и ограничения; товары, стоимость и количество которых превышает установленные лимиты; денежные средства на сумму более $10 тыс.; культурные ценности при вывозе.

При этом физические лица вправе задекларировать по своему желанию любой товар для личного пользования. Полный перечень подлежащих таможенному декларированию товаров и товаров, на которые требуется разрешение на ввоз представлен на Едином интернет-портале таможенных органов Беларуси.