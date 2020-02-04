Постановлением Министерства образования от 17 января 2020 г. № 4 утверждена Инструкция по апробации нормативного финансирования государственных учреждений профессионально-технического, среднего специального образования в 2020 году.

Инструкция определяет структуру базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного обучающегося (базовый норматив); порядок определения показателей численности обучающихся учреждений профессионально-технического образования (УПТО), учреждений среднего специального образования (УССО), финансируемых за счет средств областного бюджета Могилевской области и находящихся в подчинении главного управления по образованию Могилевского облисполкома, а также порядок расчета объема бюджетных средств, предусматриваемых на реализацию пилотного проекта по апробации нормативного финансирования этих учреждений (пилотный проект); порядок и условия направления бюджетных средств, предусматриваемых на реализацию пилотного проекта.

Структура базового норматива будет включать в себя расходы на заработную плату рабочих и служащих; взносы (отчисления) на социальное страхование (обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательные страховые взносы на профессиональное пенсионное страхование) вышеуказанных категорий работников; расходы на функционирование образовательной среды (прочие трансферты населению, выходные пособия в соответствии с законодательством, приобретение предметов снабжения и расходных материалов, командировки и служебные разъезды, оплата транспортных услуг, услуг связи, текущего ремонта оборудования и инвентаря, прочие текущие расходы).

Показатели численности обучающихся УПТО, УССО будут включать показатели численности обучающихся, осваивающих содержание образовательных программ профессионально-технического и среднего специального образования.

Показатели численности обучающихся УПТО, УССО на планируемый финансовый год будут формироваться руководителем учреждения образования и определяться Могилевским областным исполнительным комитетом: по осваиваемым обучающимися образовательным программам профессионально-технического, среднего специального образования в разрезе форм получения образования; групп специальностей (специальностей) при освоении содержания образовательных программ профессионально-технического образования с учетом расходов на производственное обучение; специальностей (направлений специальностей) при освоении содержания образовательных программ среднего специального образования с учетом трудоемкости образовательного процесса; специальностей «Декоративно-прикладное искусство», «Художественно-оформительские работы и дизайн интерьеров», «Реставрационно-восстановительные работы» при освоении содержания образовательных программ профессионально-технического образования; отдельных категорий обучающихся.

В частности, распределение объема бюджетных средств, предусматриваемых на реализацию пилотного проекта, будет осуществляться между УПТО, УССО на основании приказа главного управления по образованию Могилевского областного исполнительного комитета с учетом численности обучающихся, осваивающих содержание образовательных программ профессионально-технического, среднего специального образования, по группам специальностей (специальностям) профессионально-технического образования с учетом расходов на производственное обучение; по специальностям (направлениям специальностей) образовательных программ среднего специального образования с учетом трудоемкости образовательного процесса, профессионально-технического образования в филиале учреждения образования, находящемся на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел, республиканских унитарных производственных предприятий Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел и др.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.