В Беларуси с 1 марта 2020 г. вводится в действие технический кодекс установившейся практики «Порядок расчета величины технологического расхода тепловой энергии на ее передачу в сетях теплоснабжения с учетом их износа, срока и условий эксплуатации» (ТКП 642-2019 (33240/33540/33040)).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, ТКП 642-2019 регламентирует единый подход к расчету величины технологического расхода тепловой энергии на ее передачу в сетях теплоснабжения с учетом их износа, срока и условий эксплуатации, а также к расчету величины нормативной подпитки в тепловых сетях, системах теплоснабжения и теплопотребления.

Документ утвержден постановлением Министерства энергетики, Государственного комитета по стандартизации и Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 46/73/27 от 17 декабря 2019 г. Действие этого технического кодекса распространяется на энергоснабжающие организации, организации, осуществляющие передачу тепловой энергии, и потребителей тепловой энергии (абонентов, субабонентов).

ТКП 642-2019 разработан на основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом нормировании и стандартизации», пункта 44 Правил разработки технических кодексов установившейся практики, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации № 55 от 7 июля 2017 г.

С 1 марта 2020 г. признается утратившим силу постановление Комитета по энергоэффективности при Совете министров от 29 сентября 2006 г. № 2 «Об утверждении Методики по определению потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения с учетом их износа, срока и условий эксплуатации» (постановление Государственного комитета по стандартизации от 27 января 2020 г. № 3).