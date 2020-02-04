ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С МАРТА В БЕЛАРУСИ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СЕТЯХ
15:48 04.02.2020

В Беларуси с 1 марта 2020 г. вводится в действие технический кодекс установившейся практики «Порядок расчета величины технологического расхода тепловой энергии на ее передачу в сетях теплоснабжения с учетом их износа, срока и условий эксплуатации» (ТКП 642-2019 (33240/33540/33040)).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, ТКП 642-2019 регламентирует единый подход к расчету величины технологического расхода тепловой энергии на ее передачу в сетях теплоснабжения с учетом их износа, срока и условий эксплуатации, а также к расчету величины нормативной подпитки в тепловых сетях, системах теплоснабжения и теплопотребления.

Документ утвержден постановлением Министерства энергетики, Государственного комитета по стандартизации и Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 46/73/27 от 17 декабря 2019 г. Действие этого технического кодекса распространяется на энергоснабжающие организации, организации, осуществляющие передачу тепловой энергии, и потребителей тепловой энергии (абонентов, субабонентов).

ТКП 642-2019 разработан на основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом нормировании и стандартизации», пункта 44 Правил разработки технических кодексов установившейся практики, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации № 55 от 7 июля 2017 г.

С 1 марта 2020 г. признается утратившим силу постановление Комитета по энергоэффективности при Совете министров от 29 сентября 2006 г. № 2 «Об утверждении Методики по определению потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения с учетом их износа, срока и условий эксплуатации» (постановление Государственного комитета по стандартизации от 27 января 2020 г. № 3).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2020
валюта курс
EUR 2.3747
USD 2.1480
RUB 3.3847
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3747 -0.0034
USD 2.1480 -0.0003
RUB 3.3847 +0.0221
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3750 2.3790
USD 2.1480 2.1510
RUB 3.3920 3.3920
подробнее

Конвертация в банках
на 04.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1040 1.1070
EUR/RUB 70.0000 70.2000
USD/RUB 63.3000 63.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте