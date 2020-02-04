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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ
14:10 04.02.2020
Постановлением Совета министров № 66 от 1 февраля 2020 г. утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих.
Согласно требованиям, условия труда работающих подлежат государственной санитарно-гигиенической экспертизе в установленном законодательством порядке.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлены:
общие требования к условиям труда работающих, среди которых соответствие показателей производственных факторов на рабочих местах:
гигиеническим нормативам, устанавливающим величины предельно допустимых концентраций, ориентировочных безопасных уровней воздействия микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны, предельно допустимых уровней (пду) загрязнения кожных покровов работающих вредными веществами;
гигиеническим нормативам, устанавливающим величины пду физических факторов;
показателям тяжести и напряженности труда;
требования к условиям труда работающих женщин (в частности, для беременных женщин установлена необходимость создания условий труда, исключающих их контакт: с производственными факторами, не отвечающими гигиеническим нормативам; с наркотическими анальгетиками, противоопухолевыми лекарственными средствами, средствами защиты растений; с биологическими факторами (патогенными микроорганизмами, нерегламентированными биологическими веществами);
требования к условиям труда работающих инвалидов;требования к условиям труда несовершеннолетних;
требования к обеспечению средствами индивидуальной защиты, прохождению обязательных медицинских осмотров с учетом условий труда работающих;
требования к организации и проведению контроля производственных факторов, оценке и управлению профессиональным риском для обеспечения оптимальных и допустимых условий труда работающих.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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