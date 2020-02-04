ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ
14:10 04.02.2020

Постановлением Совета министров № 66 от 1 февраля 2020 г. утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих.

Согласно требованиям, условия труда работающих подлежат государственной санитарно-гигиенической экспертизе в установленном законодательством порядке.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлены:

общие требования к условиям труда работающих, среди которых соответствие показателей производственных факторов на рабочих местах:

гигиеническим нормативам, устанавливающим величины предельно допустимых концентраций, ориентировочных безопасных уровней воздействия микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны, предельно допустимых уровней (пду) загрязнения кожных покровов работающих вредными веществами;

гигиеническим нормативам, устанавливающим величины пду физических факторов;

показателям тяжести и напряженности труда;

требования к условиям труда работающих женщин (в частности, для беременных женщин установлена необходимость создания условий труда, исключающих их контакт: с производственными факторами, не отвечающими гигиеническим нормативам; с наркотическими анальгетиками, противоопухолевыми лекарственными средствами, средствами защиты растений; с биологическими факторами (патогенными микроорганизмами, нерегламентированными биологическими веществами);

требования к условиям труда работающих инвалидов;требования к условиям труда несовершеннолетних;

требования к обеспечению средствами индивидуальной защиты, прохождению обязательных медицинских осмотров с учетом условий труда работающих;

требования к организации и проведению контроля производственных факторов, оценке и управлению профессиональным риском для обеспечения оптимальных и допустимых условий труда работающих.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2020
валюта курс
EUR 2.3747
USD 2.1480
RUB 3.3847
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3747 -0.0034
USD 2.1480 -0.0003
RUB 3.3847 +0.0221
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3750 2.3790
USD 2.1480 2.1510
RUB 3.3920 3.3920
подробнее

Конвертация в банках
на 04.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1040 1.1070
EUR/RUB 70.0000 70.2000
USD/RUB 63.3000 63.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте