Постановлением Совета министров № 66 от 1 февраля 2020 г. утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих.

Согласно требованиям, условия труда работающих подлежат государственной санитарно-гигиенической экспертизе в установленном законодательством порядке.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлены:

общие требования к условиям труда работающих, среди которых соответствие показателей производственных факторов на рабочих местах:

гигиеническим нормативам, устанавливающим величины предельно допустимых концентраций, ориентировочных безопасных уровней воздействия микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны, предельно допустимых уровней (пду) загрязнения кожных покровов работающих вредными веществами;

гигиеническим нормативам, устанавливающим величины пду физических факторов;

показателям тяжести и напряженности труда;

требования к условиям труда работающих женщин (в частности, для беременных женщин установлена необходимость создания условий труда, исключающих их контакт: с производственными факторами, не отвечающими гигиеническим нормативам; с наркотическими анальгетиками, противоопухолевыми лекарственными средствами, средствами защиты растений; с биологическими факторами (патогенными микроорганизмами, нерегламентированными биологическими веществами);

требования к условиям труда работающих инвалидов;требования к условиям труда несовершеннолетних;

требования к обеспечению средствами индивидуальной защиты, прохождению обязательных медицинских осмотров с учетом условий труда работающих;

требования к организации и проведению контроля производственных факторов, оценке и управлению профессиональным риском для обеспечения оптимальных и допустимых условий труда работающих.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.