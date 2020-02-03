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СОКРАЩЕНЫ ВТРОЕ ПЕРЕЧНИ ХОЗОБЩЕСТВ, В ОТНОШЕНИИ АКЦИЙ КОТОРЫХ МИНСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ

15:52 03.02.2020 Перечни хозобществ, в отношении акций которых Минский облисполком имеет преимущественное право на их приобретение, сокращены втрое. Соответствующее решение №41 принято Минским облисполкомом 22 января 2020 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, из перечней исключены 19 обществ. Таким образом, с даты официального опубликования названного решения Минский облисполком будет вправе приобрести в порядке преимущественного права акции следующих открытых акционерных обществ: ОАО «Дзержинская швейная фабрика «Элиз»; ОАО «Свiтанак»; ОАО «Швейная фирма «Юнона»; ОАО «Конфа»; ОАО «Лошницкий комбикормовый завод»; ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов»; ОАО «Рапс»; ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»; ОАО «Слуцкий уксусный завод»; ОАО «Слуцкий хлебозавод».