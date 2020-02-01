Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров об изменении постановления Совмина № 252 от 21 марта 2014 г. и проекта постановления Министерства архитектуры и строительства об изменении постановления Минстройархитектуры № 25 от 2 мая 2014 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменения касаются вопросов повышения требований к участникам строительной деятельности.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

Публичное обсуждение проектов осуществлялось на Правовом форуме Беларуси с 9 по 19 января 2020 г. Помимо этого, предложения по проектам направлялись по электронной почте непосредственно в адрес Министерства архитектуры и строительства.

При обсуждении проектов на Правовом форуме Беларуси оставлено 16 комментариев 9 пользователями.

Всего поступили предложения от 17 граждан, 4 юридических лиц, СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», Общественного объединения «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», Совета руководителей проектных организаций.

Рассмотрение проектов постановлений и поступивших в ходе публичного обсуждения замечаний и предложений по проектам состоялось на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Министерстве архитектуры и строительства.

По итогам проведения заседания принят ряд решений.

В частности, принято решение доработать предложения по возможности внутреннего совмещения и совместительства руководителей и специалистов, работающих по основному месту работы в пределах одного вида деятельности в области строительства для второй-четвертой категорий.

Кроме того, решено рассмотреть предложения по увеличению сроков устранения несоответствий по результатам предоставления в уполномоченную организацию информации на 1 декабря календарного года о подтверждении соответствия квалификационным требованиям.

Планируется также провести анализ и внести предложения в срок до 31 января 2020 года по необходимому количеству рабочих строительных профессий, соответствующих заявленным видам деятельности (их составляющим) в области строительства не менее пятого разряда для получения аттестатов соответствия первой-второй категорий для выполнения функций генерального подрядчика и строительства объектов.

Помимо этого, будет проведен анализ предложений, поступивших в течении недели после общения информации рассмотренной на совете.

Протокол совета будет размещен на сайте Минстройархитектуры.