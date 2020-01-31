Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №8 от 30 января 2020 года повышены цены на газ для потребителей реального сектора экономики (предприятий и юрлиц).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, цена на газ с 1 января 2020 года повышена на 4% до 555,21 рубля, или 260 долларов за 1 тыс. кубометров.

Для энергоемких групп потребителей реального сектора экономики цены на природный газ за 1000 куб. м в долларовом эквиваленте установлены на том же уровне, что и в 2019 году.

Для таких потребителей цена газа установлена на уровне 333,14 рубля, или $156 за 1 тыс. кубометров.